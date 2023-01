Órgãos do GDF discutem locais e infraestrutura para fazer o Carnaval da paz

O Carnaval de Brasília, intitulado “Carnaval da Paz”, é coordenado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa

A governadora em exercício Celina Leão assinou nesta quinta-feira (26) o Decreto nº 44.169, que regulamenta a Lei 4.738, de 2011, que dispõe sobre a realização do Carnaval. Para apresentar o regulamento e tratar da organização da folia deste ano na cidade, o secretário de Governo, José Humberto Pires, reuniu-se no Palácio do Buriti com os titulares das pastas envolvidas na festa e com os administradores regionais para definir pontos importantes, como locais de concentração dos blocos e a estrutura necessária de segurança e de apoio aos foliões. O Carnaval de Brasília, intitulado “Carnaval da Paz”, é coordenado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“O objetivo deste encontro é fazer um planejamento com a definição dos locais onde pode haver Carnaval, expectativa de público e a instalação da infraestrutura necessária. Essa reunião foi provocada por representantes dos blocos, promotores do Carnaval e deputados distritais que estiveram aqui no Palácio do Buriti conversando com a governadora Celina. O governo é sensível ao fato de que esta é uma manifestação popular importantíssima para Brasília e, por isso, reunimos aqui todos os órgãos envolvidos nesse processo”, explicou o secretário José Humberto.

O titular da Secretaria de Governo destacou, ainda, a importância da participação efetiva de todos os órgãos que de alguma forma estão ligados à festa, principalmente as pastas da Segurança e da Cultura. O secretário de Comunicação, Wellington Moraes, informou que haverá uma campanha publicitária voltada para o Carnaval, com o tema “Carnaval da Paz” . A campanha também tratará de pontos de utilidade pública, como respeito à diversidade e combate à violência.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, ressaltou a importância da reunião desta quinta-feira para a troca de informações entre os órgãos envolvidos na organização da festa. “Nós estamos, cada vez mais, concentrando as informações para que possamos na próxima semana apresentar um quadro mais claro de como será a organização do Carnaval de 2023, que certamente será o Carnaval da Paz, bonito e seguro. É para isso que todas as secretarias estão trabalhando”, frisou o secretário.

Bartolomeu Rodrigues disse ainda: “Estamos empenhados em oferecer um Carnaval seguro e alegre para a população, da mesma forma que respeitamos aqueles segmentos da sociedade que precisam de tranquilidade. Ninguém vai ser importunado pelo Carnaval”, garantiu.

Integrante da coordenação de Planejamento da subsecretaria de Ações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF, o tenente-coronel Keldson garantiu que Brasília terá o seu “Carnaval da Paz”. “A secretaria e as forças de Segurança estão trabalhando em coordenação com as administrações, principalmente a do Plano Piloto, região que vai concentrar a maior parte dos blocos de Carnaval”, frisou. O tenente-coronel disse que onde houver Carnaval vai haver policiamento.

*Com informações de Catarina Lima