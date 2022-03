Oportunidade: semana começa com 129 vagas de emprego

Entre as vagas, há uma que aparece com pouca frequência: despachante. Para concorrer, nem precisa experiência e o salário é de R$ 1.212

As agências do trabalhador estão com 129 vagas de emprego abertas neste início de semana. A profissão com mais oportunidades é a de armazenista, função em que poderão ser contratadas 14 pessoas. Para concorrer, o candidato deve ter ensino médio, mas não precisa experiência. Porém, é necessário ter habilidades para atuar com armazenagem, separação, controle e conferências de mercadorias e pedidos e preencher as informações em sistema. O salário oferecido é de R$ 1.212, mais benefícios.

Outra profissão com mais vagas é a de açougueiro. São 11, voltadas a quem tem nível fundamental de escolaridade. Não é preciso comprovar experiência. Os salários ficam entre R$ 1.596 e R$ 1,7 mil, mais benefícios.

O maior salário do dia é no valor de R$ 3,5 mil, mais benefícios e será pago a dois gerentes de empresas, que deverão ter formação superior em administração. Outras 10 oportunidades também são para quem tem nível superior: analista de laboratório de controle de qualidade, analista de sistema, estatístico, farmacêutico de biofarmácia, médico do trabalho e mestre de produção farmacêutica. As remunerações não foram divulgadas.

Entre as vagas, há uma que aparece com pouca frequência: despachante. Para concorrer, nem precisa experiência e o salário é de R$ 1.212, mais benefícios. Ela é exclusiva para pessoas com deficiência, assim como uma para auxiliar de contabilidade, cinco para carpinteiro, a mesma quantidade para eletricista, duas para empacotador e cinco para pedreiro. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 1.870, mais benefícios.

Os interessados em qualquer uma das oportunidades podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília