Oportunidade! 331 vagas de emprego nesta quinta. Uma pode ser sua

A tabela de vagas das agências do trabalhador nesta quinta-feira (20) vem com um aumento significativo no número de oportunidades para costureiras. As contratações, que até pouco tempo eram para uma ou duas pessoas, chegaram a 15 desta vez. Somente duas delas precisam ter experiência na área. As demais pedem, apenas, que as concorrentes tenham ensino fundamental. Os salários oferecidos ficam entre R$ 1.214 e R$ 1,7 mil, mais benefícios. Ainda na área de confecção, há uma vaga para cortador e outra para bordador à máquina, com remunerações de R$ 1,7 mil e R$ 1,2 mil, respectivamente.

No setor gastronômico, há 13 oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, chapista de lanchonete, churrasqueiro, padeiro, pizzaiolos, sommelier e sushiman. A maioria dos contratantes pede profissionais de nível médio de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,1 mil mais benefícios.

As profissões com mais vagas são açougueiro (37), auxiliar operacional de logística (100), operador de empilhadeira (20), pedreiro (15), pintor de obras (15) e vendedor pracista (32). Para essas áreas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

O total de vagas desta quinta é de 331. Para se candidatar a qualquer uma delas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Confira as vagas disponíveis nesta quinta-feira (21).