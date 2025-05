Operação Sossego registra 104 infrações de trânsito em Samambaia

Na noite dessa quarta-feira (7), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar (PMDF), realizou mais uma edição da Operação Sossego em Samambaia. A ação, voltada para a fiscalização de motocicletas, registrou 104 infrações.

Os agentes de trânsito autuaram 20 motociclistas por dirigir veículo com o escapamento irregular, 18 por dirigir sob a influência de álcool, dez por não possuírem habilitação, oito com a CNH vencida há mais de 30 dias, três com a CNH de categoria diferente da exigida para a condução de motocicleta e 45 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 25 veículos ao depósito.

A Operação Sossego é uma inciativa do Detran-DF e tem o objetivo de retirar de circulação as motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Além disso, visa garantir a segurança viária a partir da fiscalização das condições dos veículos e dos motociclistas.