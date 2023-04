Operação Semana Santa 2023 no DF não tem registro de mortes

A operação foi deflagrada durante o período do feriado prolongado de Páscoa, e vários foram os motoristas autuados

Entre a última quinta (6) e domingo (9), foi realizada a operação Semana Santa 2023 no DF e Entorno, com aumento do efetivo operacional e do número de fiscalizações para garantir a segurança viária, a redução de acidentes e o combate à criminalidade da região da capital federal.

E a operação deu resultado. Ao total, foram 2.195 pessoas fiscalizadas, com 461 testes de alcoolemia. Dentre as principais infrações registradas estão a falta do uso de cinto de segurança (17), transporte de crianças sem cadeirinha (16) e ultrapassagem indevida (103).

Durante o período, foram 19 acidentes contabilizados pela PRF, e apenas um foi considerado grave. Ademais, não houve nenhum registro de acidente com óbito durante o feriado prolongado.