PCDF deflagra Operação Sem Controle na Saúde do DF

Por Juliana Pimentel

Na manhã desta terça-feira, 8, a Operação Sem Controle foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção, em conjunto com a 4ª Promotoria da Justiça de Defesa da Saúde. O objetivo da operação é investigar a existência de associação criminosa especializada em desvios de recursos referentes ao pagamento de ajuda de custo do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

As apurações indicam que ocorreram, de maneira fraudulenta, vários pagamentos de ajuda de custo de TFD para pessoas não beneficiárias (laranjas). O que totalizou, entre 201 e 2020, o valor de R$2.648.149,25. O grupo teria utilizado cadastros de pacientes falecidos ou processos inativos ou arquivados, o que gerou prejuízo aos cofres públicos.

Na manhã de hoje, 8, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas casas de beneficiários irregulares, sendo oito no estado de São Paulo e dois no Distrito Federal.

Foi dado, ainda, o cumprimento de um mandado de prisão temporária, com prazo de cinco dias, ao líder do esquema criminoso, que reside no Núcleo Bandeirante, no DF.

As diligências têm o objetivo de obtenção de elementos probatórios que irão auxiliar as investigações em andamento.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de

dinheiro.

