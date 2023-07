Operação remove outdoors irregulares no Setor Noroeste

Secretaria DF Legal mapeou quase 100 engenhos publicitários instalados de maneira ilegal no bairro

A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) iniciou nesta semana uma operação para remover 92 engenhos publicitários instalados de maneira irregular no Setor Noroeste.

O levantamento dos outdoors erguidos no bairro sem licença foi realizado pela pasta ao longo do mês de junho, após acionamento por meio de ofício da Associação Brasiliense de Mídia Exterior (ABMEX) e do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Distrito Federal (Sepex).

Conforme consulta feita pela DF Legal à Administração Regional do Plano Piloto e à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), os engenhos publicitários encontrados na localidade não possuem autorização. Segundo a Seduh, o setor não tem plano de ocupação aprovado, portanto, não possui parâmetros técnicos necessários para a análise e aprovação dos engenhos.

Os trabalhos de retirada começaram na segunda (3), quando dez peças foram removidas com o apoio da Polícia Militar e da Novacap

Nessa segunda (3), a secretaria iniciou os trabalhos de remoção. Foram dez outdoors irregulares desconstituídos com o apoio da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Boa parte dos engenhos anuncia lançamento de imóveis na região.

Além do Noroeste, a ABMEX destacou outros pontos críticos, como os acessos à Ponte das Garças e à Ponte JK, a Avenida das Nações e alguns outros na área tombada de Brasília. Todos esses locais já são alvos de levantamento para planejamento de ação da DF Legal.

Fora do Plano Piloto

A retirada de engenhos publicitários irregulares ou em condições que ofereçam risco à população não se limita à área do Plano Piloto.

Desde o início do ano, quase 40 engenhos publicitários foram removidos em diversas regiões administrativas do DF. No mês passado, por exemplo, a pasta retirou cinco outdoors das ruas de Santa Maria.

Com informações da Agência Brasília