Operação prende ex-PM suspeito de fraudar concursos públicos

Uma operação prendeu, nesta quinta-feira (21), suspeitos de fraudar concursos públicos do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar e Civil de Alagoas. O chefe do grupo criminoso é um ex-policial militar do estado. Ele foi preso em João Pessoa-PB.

Segundo as investigações, o chefe do bando já é conhecido das autoridades e cometeu o crime mais de uma vez.

A ação policial é realizada pelas polícias civis de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Paraíba. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nestes quatro estados. Ao todo, são cerca de 80 ordens judiciais. O balanço final será divulgado posteriormente.