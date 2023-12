Operação Natal Seguro reforça policiamento no Setor Comercial Sul

Objetivo é reprimir a criminalidade no período em que há aumento na circulação de pessoas e de dinheiro nos comércios

Na tarde desta segunda-feira (18), a Polícia Militar do Distrito Federal iniciou a operação Natal Seguro, com o objetivo de garantir a segurança durante as festividades de fim de ano.

O efetivo policial foi liberado a partir das 13h na Quadra 6 do Setor Comercial Sul, em frente ao Banco Safra, considerando a previsão de aumento nas vendas de presentes de Natal na região.

Com a chegada do 13º salário para muitos trabalhadores brasilienses, há uma expectativa de maior movimentação nas áreas comerciais da Asa Sul. Esse cenário propício ao aumento das atividades comerciais também pode atrair ações criminosas, entre as quais se destacam crimes patrimoniais, como furtos e roubos.

A operação, denominada Natal Seguro no Setor, será intensificada de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, alinhada aos horários de abertura e fechamento do comércio e dos shopping centers adjacentes à região central de Brasília com foco nas áreas sensíveis da Asa Sul, como SRTVS, SCS e SHS.

A intenção é proporcionar uma melhora na percepção da segurança, garantindo a proteção da população que transita nessas áreas, especialmente nesta época em que o volume de recursos financeiros em circulação e o fluxo de pessoas aumentam significativamente.

*Com informações da PMDF