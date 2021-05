Operação Khroma coíbe falsificação de produtos no DF

Os proprietários, de 34, 38 e 42 anos foram autuados em termo circunstanciado pelo crime de violação do direito de marca, cuja pena é de um a três meses

Na última sexta-feira (28), a Polícia Civil do DF deflagrou a Operação Khroma que visa coibir a fabricação e venda de toner falsificado. A ação ocorreu em quatro estabelecimentos comerciais, localizados no Setor Comercial Sul e em Samambaia.

Foram encontrados cerca de 6 mil produtos contrafeitos e um maquinário utilizado para falsificar os produtos. Os proprietários, de 34, 38 e 42 anos foram autuados em termo circunstanciado pelo crime de violação do direito de marca, cuja pena é de um a três meses.

Além disso, foram interditados dois depósitos que fabricavam e vendiam toner falsificado no Distrito Federal.

A investigação se iniciou através da comunicação da própria marca. Os produtos falsificados, além de apresentarem qualidade inferior e menor durabilidade, podem danificar equipamentos.

“Mais uma vez, resultado do trabalho conjunto com a Corf da PCDF, interditamos estabelecimentos comerciais e retiramos do mercado milhares de produtos adulterados e com indícios de falsificação, que se revelam inadequados ao fim que se destinam”, afirmou o diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento.

Com informações da PCDF