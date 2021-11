Operação Finados 2021 obtém bons resultados

No total 28 pessoas foram presas por crimes diversos e duas pessoas que eram procuradas pela justiça foram presas

Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) através da Operação Finados, intensificou a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais do Distrito Federal e entorno durante o feriado e obteve bons resultados no enfrentamento ao crime. Houve uma redução de 39% no número de acidentes e foram fiscalizados aproximadamente, 1400 veículos durante os cinco dias da operação.

A ação para reforçar o policiamento e a fiscalização durante o feriado prolongado, aconteceu nas rodovias federais do DF e entorno entre os dias 29 de outubro até 2 de novembro. O objetivo da operação foi aumentar a segurança viária, para reduzir o número de acidentes e combater o crime.

Ocorreram 25 acidentes nas rodovias que cortam o DF e o entorno, resultando em 47 pessoas feridas, sendo oito feridos graves e duas vítimas fatais. O número elevado de pessoas feridas foi devido ao acidente no domingo, 31 de outubro, com um ônibus da empresa Catedral na BR 020, na altura de Sobradinho-DF. O acidente vitimou levemente 11 pessoas e uma pessoa ficou gravemente ferida. Já os dois acidentes fatais ocorreram no dia 30 de outubro, sendo um na BR 040 em Cristalina-GO e outro na BR 020 km 164 em Alvorada do Norte-GO.

Ocorreram 41 acidentes, uma redução de aproximadamente 39%, em comparação com o mesmo período do ano passado, de 30/10/2020 a 03/11/2020. Para evitar a violência no trânsito, os policiais intensificaram a fiscalização abordando 1.395 veículos e 2.256 pessoas. No total, três veículos roubados foram recuperados, duas armas de fogo foram apreendidas e 76 munições. Entre as 28 pessoas que foram presas por crimes diversos, uma foi por uso ilegal de arma de fogo, dez por embriaguez ao volante e uma por tráfico de drogas. Duas pessoas eram procuradas pela justiça e foram capturadas com mandado de prisão em aberto.

Foram lavrados 951 autos de infrações, sendo 154 por ultrapassagens indevidas, ação responsável por cerca de 30% das mortes em acidentes de trânsito dos últimos anos. Foram multados 53 veículos que ou o condutor ou o passageiro estavam sem cinto de segurança, e outros 35 veículos por transportar crianças sem o dispositivo de retenção. Além disso, foram realizados 590 testes de alcoolemia, sendo que 15 motoristas foram autuados por dirigirem sob influência de álcool e 37 se recusaram a fazer o teste do etilômetro.

Balanço Nacional da Operação Finados

Nesta quarta-feira (3), o Coordenador-Geral de Comunicação, PRF Territo e o Coordenador Geral de Segurança Viária, PRF Camargos, divulgaram o balanço Nacional da Operação Finados 2021 da PRF. Os esforços de fiscalização da PRF, resultaram em 184.431 veículos fiscalizados, 179.177 pessoas fiscalizadas e 14.030 testes de alcoolemia realizados.

A cada 16 testes de alcoolemia, um condutor foi flagrado por conduzir sob efeitos de álcool,e a cada sete condutores flagrados um condutor foi preso por conduzir sob efeitos de álcool. Foram autuados 40.124 condutores, dentre os quais 2.466 estavam sem o cinto de segurança, 1.596 transportando passageiros sem o cinto de segurança, 5.172 por ultrapassagem em faixa contínua e 839 por alcoolemia.

Houve uma redução de 14% nos acidentes em relação ao ano passado, se comparado ao mesmo período de 2020, totalizando 928 acidentes, dos quais 266 foram graves, o que resultou em 1.084 feridos e 96 mortos nas rodovias do país.

Os acidentes mais graves ocorreram no Mato Grosso, na BR 174, altura do Km 500 na cidade de Comodoro, uma colisão frontal entre uma Hilux e uma Ducato, resultando em 12 mortos, um ferido grave e dois feridos leves. Em Minas Gerais a colisão transversal entre um Agile e uma Mercedes Benz foi na BR 365, altura do Km 727, no município de Monte Alegre. O acidente deixou cinco mortos. No Piauí, houve um atropelamento de pedestres, com uma Mercedes Benz, na BR 020, Km 345,9, no município de São João da Canabrava. O atropelamento deixou dois feridos leves, dois feridos graves e quatro mortes.

PMDF também registra bons resultados em relação ao feriado de finados de 2020

Neste feriado de Finados, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), apreendeu três armas de fogo, um crescimento de 50%, se comparado ao mesmo período de 2020, em que foram apreendidas duas armas de fogo. Em 2020, foram abordados 57 condutores inabilitados, já em 2021 esse número chegou a 93, o que representa uma variação positiva de 63%. Já os números de embriaguez ao volante foram de 153 condutores abordados em 2020. Já em 2021, esse número chegou a 426 condutores, com crescimento de 178%. A infração de usar o celular ao dirigir teve um crescimento de 20%, com 453 motoristas flagrados em 2020 e 542 motoristas flagrados em 2021.