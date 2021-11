Operação Faraó prende traficante de MDMA

A operação resultou na prisão em flagrante de um homem de 23 anos, acusado de tráfico de drogas sintéticas

Por Juliana Pimentel

A Polícia Civil do DF, por intermédio de investigações da 38ª DP, deflagrou a Operação Faraó na tarde desta quarta-feira, 17. A operação resultou na prisão em flagrante de um homem de 23 anos, acusado de tráfico de drogas sintéticas.

A investigação teve como objetivo reprimir a venda de drogas sintéticas no Taguaparque realizada pelo acusado, que já era alvo dos investigadores por ser um dos principais distribuidores de drogas na região.

Durante a ação, soube-se que o investigado iria realizar uma entrega de drogas no local em um veículo vermelho. A partir da informação, os agentes fizeram monitoramento nas imediações e visualizaram a chegada do traficante. A abordagem e revista pessoal no suspeito resultaram na apreensão de quatro comprimidos de MDMA escondidos no bolso da roupa. Dentro do veículo, outros vinte comprimidos foram encontrados em um saco lacrado. Duas porções e um cigarro de maconha também foram apreendidos.

Ao chegar na DP, o envolvido confessou o crime e informou que adquiriu a droga em Samambaia para revendê-la no Taguaparque.

De acordo com o delegado-chefe adjunto da 38ª DP, Walber Lima, o autuado afirmou que passou a traficar drogas por conta de dificuldades financeiras.

“Caso ele seja condenado, ele poderá ficar de cinco a quinze anos na prisão”, destacou.

Após a realização dos procedimentos legais, o preso foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá a disposição da justiça.

O veículo e as drogas apreendidas foram levados a exames periciais.

Foto: Reprodução