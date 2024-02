Operação da PMDF recupera 22 celulares roubados na Samambaia

Um dos suspeitos identificados nas filmagens do rouboencontra-se foragido

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar e sua equipe especializada GTOP31, demonstrou eficácia e agilidade na recuperação de produtos roubados e na identificação de um dos criminosos envolvidos em um roubo em Samambaia, nesta terça-feira (06), por volta das 16h20.

Durante um patrulhamento de rotina, a equipe do GTOP 31 foi alertada via rádio sobre um assalto na Lojas Americanas, no qual dois indivíduos armados foram os responsáveis. Com base nessas informações, os policiais militares cercaram a área e, utilizando um rastreador em um dos celulares roubados, conseguiram localizar o endereço para onde os ladrões haviam fugido.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram a motocicleta utilizada no roubo na garagem de uma residência. Após a chegada da proprietária, que negou reconhecer a moto, os PMs obtiveram autorização para entrar na residência. Lá dentro, encontraram uma mochila contendo diversos códigos de barra, um simulacro de arma de fogo e surpreendentes 22 aparelhos celulares, todos produtos do roubo.