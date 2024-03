Operação da PMDF apreende 30 pássaros em situação irregular no Paranoá e Itapoã

Os policiais fiscalizaram dez residências onde encontraram os pássaros sendo mantidos em cativeiro de forma ilegal

Nesta quinta-feira (07), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), realizou uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres nas regiões administrativas do Paranoá e Itapoã. O resultado da ação foi a apreensão de 30 pássaros em situação irregular.

Durante a operação, os policiais fiscalizaram dez residências onde encontraram os pássaros sendo mantidos em cativeiro de forma ilegal. Os proprietários das casas foram obrigados a assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência pela criação irregular das aves.

Entre as espécies apreendidas, destacam-se três papagaios verdadeiros, sete canários da terra, dezesseis baianos, dois pássaros preto, um bigodinho e um azulão. Além disso, dezoito gaiolas foram recolhidas durante a operação.

Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão os cuidados necessários antes de serem devolvidos ao seu habitat natural.