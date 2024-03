Operação da PCDF combate pirataria de jogos digitais

POST PATROCINADO

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou uma ação decisiva contra a pirataria digital com a Operação 404, resultando no bloqueio de sites que estavam distribuindo ilegalmente jogos digitais. Essa iniciativa representa um golpe significativo contra o crime, protegendo assim a indústria de games.

A investigação, conduzida pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (CORF), concentrou-se em um indivíduo de 29 anos que se beneficiava da distribuição ilegal de jogos. O prejuízo mensal para as empresas detentoras dos direitos autorais era estimado em R$ 34,7 milhões.

Mais de 8,2 mil jogos foram pirateados e disponibilizados para download gratuito, configurando uma grave violação de direitos autorais. Além do impacto financeiro nas empresas, o esquema criminoso gerava lucro adicional ao envolvido por meio de anúncios nos sites ilegais.

Descobriu-se que o site do criminoso atraía cerca de 386 mil usuários por mês, demonstrando a amplitude do problema da pirataria digital. “A PCDF enfatiza que o consumo de jogos pirateados não está isento de riscos e pode resultar em consequências legais, incluindo o crime de receptação, com pena de até quatro anos de reclusão”, alerta a delegada da Corf, Isabel D’Ávila.

A delegada também ressalta que a Operação 404 se junta a outras ações da PCDF no combate à pirataria digital, demonstrando o compromisso da instituição com a proteção da propriedade intelectual e a defesa dos direitos dos consumidores. A iniciativa contou com o apoio do Ciberlab/MJSP, evidenciando a colaboração crucial entre diferentes órgãos na luta contra esse crime.