Operação Corpus Christi flagra 419 motoristas sob efeito de álcool nas ruas do DF

Além dos motoristas autuados por embriaguez, diversas multas por uso de celular ao volante e de estacionamento irregular foram aplicadas

Durante todo o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Corpus Christi, que começou à meia-noite da última quarta-feira (15), e só foi finalizada às 23h59 de domingo (19). Passado o período, a Polícia Militar (PMDF) divulgou o balanço da ação na capital federal, que tinha como objetivo reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais.

419 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, infração gravíssima, cujas penalidades são a multa, que é de R$ 2.934,70, e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, 213 pessoas foram flagradas mexendo no celular enquanto dirigiam, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, e outras 875 estacionaram em local irregular, cuja multa varia de R$ 88 a R$ 293

Outras 76 pessoas foram autuadas por dirigir sem possuir a CNH, o que é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47. Quatro armas/simulacros foram apreendidos, além de duas munições.

Com informações da PMDF