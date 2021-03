Operação Contestado investiga práticas de estelionato cibernético

De acordo com as autoridades, o modus operandi era realizado com o cadastro de nomes falsos, mas com CPF e cartão de crédito válidos, possivelmente adquiridos de forma também fraudulenta

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou, nesta sexta-feira (26), a Operação Contestado, contra a realização de compras fraudulentas pela internet. A investigação foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), e é consequência de uma série de outras apurações que culminaram na identificação de um grupo criminoso, especializado em Lavagem de Valores, obtidos por meio da prática de crimes de Estelionato. De acordo com as autoridades, o modus operandi era realizado com o cadastro de nomes falsos, mas com CPF e cartão de crédito válidos, possivelmente adquiridos de forma também fraudulenta. O grupo realizava a compra das mercadorias das empresas vítimas, recebiam em endereços distintos e, após, o recebimento, a compra era contestada. O prejuízo com os golpes pode chegar a mais de R$ 300 mil. Os policiais cumpriram os Mandados de Busca e Apreensão em endereços localizados em Samambaia. Um

dos investigados, de 30 anos, foi preso em flagrante por falsificação de documento público, falsificação de documento particular e tentativa de estelionato. A investigação continua atrás dos integrantes do grupo criminoso. Os suspeitos detidos foram conduzidos até esta especializada para a tomada das providências cabíveis.