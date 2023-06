Operação Anjo Gabriel da PCDF coloca 5 na prisão

A PCDF deflagra operação para prender pessoas que estão inadimplentes com pensões de filhos

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 26ª Delegacia de Polícia, em conjunto com a 1ª e 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, deflagrou a terceira edição da Operação “ANJO GABRIEL” no dia de hoje (18).

A ação, inspirada no anjo protetor das mães e das crianças, tem como principal objetivo a prisão de indivíduos que estão em débito com a obrigação de prestar alimentos aos seus filhos e dependentes.

Durante a manhã, foram realizadas diligências nas cidades de Samambaia, Recanto das Emas, Santa Maria, Riacho Fundo II, Guará, Taguatinga e Ceilândia, resultando no cumprimento de 32 mandados de prisão e busca e apreensão. Como resultado dessa fase da operação, cinco homens foram presos, e um mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido.

Desde o início do mês, já foram realizadas três operações, totalizando nove pessoas presas e três mandados de busca e apreensão cumpridos.

A operação visa garantir o cumprimento das obrigações alimentares, resguardando os direitos das crianças e dependentes envolvidos.

A parceria entre a Polícia Civil e as varas de família demonstra o compromisso em promover a justiça e assegurar que os responsáveis cumpram suas obrigações legais.