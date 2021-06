Ônibus vai levar passageiros de graça do Sol Nascente ao restaurante comunitário de Ceilândia Centro

Unidade do Sol Nascente está fechada para troca da empresa responsável pelas refeições

A partir desta sexta-feira (11), um ônibus da TCB vai levar frequentadores do restaurante comunitário do Sol Nascente para a unidade de Ceilândia Centro. As viagens são gratuitas e ocorrerão entre 10h30 e 14h, com intervalos de 30 minutos entre uma viagem e outra.

A medida deve ficar em vigor enquanto o restaurante comunitário do Sol Nascente estiver fechado. A empresa que produz as refeições naquela unidade será trocada e, por isso, o restaurante está temporariamente interditado.

A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília (TCB).

Os demais 13 restaurantes comunitários continuam com a venda de marmitas das 11h às 14h, ao valor de R$ 1, e sem custo para população em situação de rua do Distrito Federal acompanhada pelo Serviço Especializado de Abordagem Social da Sedes.