Ônibus novos começam a circular em 13 linhas do Paranoá e do Itapoã

A partir desta segunda-feira (13), 12 veículos reforçarão o transporte público das regiões

Os passageiros do Paranoá e do Itapoã vão ganhar mais 185 viagens em 13 linhas de ônibus, a partir desta segunda-feira (13). A operação será feita com 12 ônibus novos, que vão proporcionar aos passageiros mais 96 viagens em dias úteis, 40 aos sábados e 49 aos domingos.

Esse reforço da frota e de viagens vai permitir dar início ao processo de separação das redes de atendimento do transporte coletivo das duas regiões, melhorando o atendimento de ambas as localidades, com a redução dos tempos de viagem.

“Com isso, vamos suspender a operação da 764.2, que opera nas duas cidades em dias úteis e transferir as viagens para as linhas 0.761 e 0.764, que atendem somente ao Paranoá e ao Itapoã, respectivamente”, explica o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), Márcio Antônio de Jesus.

As linhas que mais vão receber aumento de horários são a 0.761, a 0.764, em dias úteis, e a 764.2, aos fins de semana. Os três serviços partem das duas regiões para a Rodoviária do Plano Piloto, passando pela Ponte JK.

De segunda a sexta-feira, o número de saídas da 0.761, que tem origem no Paranoá, salta de 31 para 72 no sentido ida, e de 33 para 72 no sentido volta. Já a 0.764, cujo itinerário tem início no Itapoã, passa das atuais 29 viagens para 60 no sentido ida e de 25 para 55 no sentido volta.

Aos fins de semana, a 764.2, que continuará passando pelas duas regiões até a Rodoviária, tem aos sábados o reforço de 20 horários e aos domingos mais 23. Esse aumento de viagens das duas linhas acontece por sentido (tanto ida quanto a volta).

Condomínios

A medida beneficia também os passageiros do Paranoá Parque que vão ter o reforço, de segunda a sexta-feira, de 13 saídas na linha 100.2, e uma na 0.784 aos domingos. Já a 764.1, que atende ao Itapoã Parque, receberá mais uma viagem, às 5h, em dias úteis, a pedido dos moradores.