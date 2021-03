Ônibus lotados preocupam deputados distritais

Júlia Lucy apresentou projeto para permitir que as vans escolares atuem, de forma complementar, no sistema de transporte público

Em um dos pronunciamentos no plenário virtual da Câmara Legislativa nesta quarta-feira (10), os deputados distritais demonstraram preocupações com relação a superlotação do transporte público coletivo.

“O Covid não deve andar de ônibus em Brasília, já que o governo está permitindo que os veículos fiquem abarrotados de gente”, ironizou o deputado Chico Vigilante (PT). “É uma vergonha. Precisamos combater essa desumanidade contra os trabalhadores”, arrematou.

A deputada Júlia Lucy (Novo) disse considerar o transporte coletivo “um dos principais focos de contaminação”. “Numa situação de excepcionalidade, como é a pandemia, o governador poderia mudar os contratos de monopólio por bacia e poderia exigir mais carros e mais horários”, defendeu. A distrital lamentou, contudo, que o governo tenha feito o contrário: “O que aconteceu foi a redução no numero de veículos circulando”. Lucy informou, ainda, ter apresentado projeto para permitir que as vans escolares atuem, de forma complementar, no sistema de transporte público.

O deputado Leandro Grass (Rede) também defendeu o aumento da frota de ônibus: “É inadmissível que os empresários da área, que recebem tanto dinheiro do governo, reduzam a frota”.