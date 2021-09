Ônibus de viagem bate em traseira de caminhão na BR-060

Colisão ocorreu sentido Alexânia-GO. Sete pessoas foram levadas ao hospital

Um ônibus de viagem colidiu com a traseira de um caminhão na BR-060, na manhã desta segunda-feira (13). A colisão ocorreu sentido Alexânia-GO, a oito quilômetros do shopping Outlet.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete pessoas foram levadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) afirma que as vítimas não se machucaram com gravidade. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde, tampouco a causa do acidente.

Foto: Divulgação/CBMDF

