Ônibus de transporte coletivo é incendiado no Sol Nascente

Na noite do último sábado (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no setor de habitações Sol Nascente – SHSN, altura da última parada de ônibus antes do terminal rodoviário.

A equipe de socorro se deparou com o ônibus M. Benz, modelo M polo Torino – U, de cor branca, que era conduzido pelo senhor A.M.S., de 56 anos, tomado pelas chamas de um incêndio. O CBMDF iniciou imediatamente um ataque rápido e direto ao fogo, e em consequência logrou êxito na extinção.

Segundo informou o condutor do coletivo, cerca de 15 indivíduos pararam o ônibus e fizeram com que todos os passageiros descessem e atearam fogo no veículo.

O ônibus foi praticamente destruído pelo incêndio, devido ao uso de aceleradores (gasolina).

A PMDF foi acionada para as providencias que o caso requer.

Não houve vítimas.