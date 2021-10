Ônibus bate em poste na avenida Comercial Sul, em Taguatinga

Motorista disse que o veículo perdeu o freio. Três pessoas foram levadas ao hospital

Um ônibus coletivo da empresa Urbi colidiu com um poste de energia elétrica na noite de sábado (30), na avenida Comercial Sul, em Taguatinga.

O motorista do ônibus disse ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) que o veículo perdeu o freio e bateu no poste. Três pessoas precisaram de atendimento e foram levadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). São elas:

Raíssa, 23 anos. Alegava dor na cervical e no peito;

João, 61 anos, cobrador do ônibus. Sofreu edema na testa;

Rosemary, 54 anos. Sentia dores no joelho esquerdo.

Durante o socorro, a via ficou totalmente interditada. Os fios do poste ficaram caídos no chão e também sobre o ônibus. A Neoenergia foi acionada e logo desligou a energia.

Após a ação dos bombeiros, a via ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF).