Ônibus atropela Ciclista no viaduto do Catetinho

Um homem foi atropelado na tarde desse sábado (25) embaixo do viaduto do Catetinho, na BR 040, sentido Gama– DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares.

Leonardo Nogueira, 21 anos, conduzia sua bicicleta no momento em que se envolveu em uma colisão com o ônibus de cor branca.

O motorista do ônibus, Adão Moreira, 60 anos, não se feriu. Já o ciclista foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Santa Marta, apresentando fratura exposta de tíbia e Fíbula. Porém estava consciente, orientado e estável.