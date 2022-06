ONGs de proteção aos animais no DF realizam festa junina beneficente

Cerca de 15 ONGs de proteção aos animais que atuam no Distrito Federal se juntaram para realizar uma mega festa junina beneficente

Cerca de 15 ONGs de proteção aos animais que atuam no Distrito Federal se juntaram para realizar uma mega festa junina beneficente. O evento será realizado no dia 25 de junho, das 17h às 23h, na CRENW 3, do Noroeste.

A iniciativa foi proposta pela ONG Resgate do Noroeste. De acordo com a presidente da ONG, Stephanie Cunha, o objetivo é arrecadar verba para continuar a realizar o trabalho com os mais de 800 animais resgatados nas ruas ou em situação de maus-tratos atendidos pelas ONGs participantes.

“Nos últimos anos tivemos uma queda brusca na arrecadação de doações. Podemos chegar a mencionar que a colaboração caiu 50%. E a festa veio como um meio de voltar a atingir esse objetivo, além de mostrar para a população o esforço que fazemos para manter o nosso trabalho. É importante ter a sociedade por perto para que ela conheça a realidade da nossa atuação em prol dos animais”, pontuou.

Além das comidas típicas da época, entre as atrações do evento, uma banda de forró e DJ prometem colocar os presentes para dançar. Para a criançada, haverá brinquedos infláveis, brincadeiras infantis e pintura de rosto.

As ONGs participantes são: São Francisco; Adoce uma Vida; Amanda CeD; Projeto Acalanto; Abrigo Flora e Fauna; Amigo Cão; Mestre dos Gatos, Eu Amo, Eu Cuido; Ana Paula Vasconcelos; Resgate Noroeste; Toca Segura; Pit BsB; Amigos da Zoonoses; Quintal dos Bichos e Protetoras SOF Sul.

Serviço

Arraia Solidário — ONGs de proteção aos animais

Data: 25 de junho

Horário: das 17h às 23h

Local: CRENW 3, Noroeste (perto do posto Ipiranga da quadra 311)

Foto: Reprodução