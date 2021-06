ONG doa 3 toneladas de alimentos em delivery solidário neste sábado (5)

As cestas básicas vão beneficiar 1.300 pessoas carentes na Estrutural, Sol nascente, Itapoã, Samambaia, São Sebastião e Recanto das Emas

O projeto The Street Store DF irá entregar, em sua 17ª edição, 300 cestas básicas a famílias carentes do Distrito Federal. A entrega no formato Delivery – com voluntários em carros e pequenos comboios – seguirá protocolos da Covid-19 como distanciamento, uso de álcool em gel, máscara e luvas para distribuição segura.

No sábado, 5 de Junho, o projeto vai entregar durante a manhã cestas básicas na Estrutural, Sol Nascente, Itapoã, Expansão da Samambaia, São Sebastião e Recanto das Emas. São 3 toneladas de alimentos, que beneficiarão quase 300 famílias nesta edição (1.300 pessoas). Cada família carente tem em média 5 pessoas, e as mesmas são selecionadas com apoio das escolas que passam ao projeto uma lista priorizando os casos de maior vulnerabilidade social.

Foto: Divulgação

A ONG The Street Store DF está arrecadando cestas básicas durante a pandemia para ajudar famílias impactadas que sentem o agravamento da pobreza. A ação emergencial já beneficiou mais de 7 mil pessoas com mais de 15 toneladas de alimentos, As doações são recebidas via transferência bancária PIX (Chave: 059.395.161-14) da coordenadora Ruth Duarte. Todas as doações têm prestação de contas aos apoiadores, garante a ONG, basta enviar o comprovante pelo direct do Instagram @streetstoredf.