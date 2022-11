Oficina prepara artistas para fortalecer cena de HQs em Brasília

Com aulas e mentorias online e gratuitas, projeto desenvolve criatividade visual

Estão abertas até 20 de novembro as inscrições para a oficina de quadrinhos Distrito HQ. As aulas e mentorias, todas online, são realizadas de 22 de novembro a 12 de janeiro, com o quadrinista Lima Neto. Voltada para iniciantes e pessoas que possuem experiência inicial na produção de quadrinhos, a oficina é concentrada no desenvolvimento da criatividade em narração visual por meio de quadrinhos e é realizada com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

A programação consiste em duas aulas semanais, que apresentam técnicas e dicas de desenhos voltadas para a linguagem das HQs, por meio de vídeos postados no Youtube e lives de mentorias todos os sábados, a partir de 26 de novembro. O quadrinista e professor Lima Neto explica que “as aulas começam pelos aspectos elementares do desenho com exemplos de quadrinhos pinçados de uma extensa biblioteca da produção nacional do gênero, com foco em obras brasilienses e em seguida trabalhamos a expressão de ideias com clareza por meio do desenho”.

Para Lima, a produção de quadrinhos de artistas de Brasília é crescente e o projeto Distrito HQ tem a proposta de renovar a produção local com novos criadores. “Brasília sempre gerou quadrinistas, tivemos muitas oficinas nos anos 90 no Espaço Cultural da 508 Sul, e a nossa produção de quadrinhos aumentou de maneira formidável”, relembra.

Publicação

Após a oficina, vai ser publicado, em formato impresso, o zine Distrito HQ com cinco histórias, sendo quatro dos alunos (duas selecionadas pelo facilitador da atividade e duas escolhidas por votação online), além de uma criada por Lima Neto. Além da versão impressa, uma versão online vai ser lançada, contendo uma produção de cada um dos integrantes da oficina. “A intenção desta publicação é tornar público o trabalho dos inscritos de forma a inspirar aspirantes a quadrinistas e aumentar o interesse geral na HQ de Brasília”, finaliza Lima.

Serviço

Oficina Distrito HQ

Aulas e mentorias de 22 de novembro a 12 de janeiro

Conteúdo pelo canal: youtube.com/user/limarte/featured

Inscrições gratuitas até 20 de novembro no link bit.ly/DistritoHQ

Instagram: www.instagram.com/rc_lima_neto

Informações: (61) 99269-2426