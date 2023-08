Oficina do Plano Diretor discutirá transporte e mobilidade urbana

Evento será na terça-feira (15), a partir das 19h, na sede da Seduh

Quer participar do futuro do transporte e da mobilidade urbana do Distrito Federal? Se a resposta for sim, compareça nesta terça (15) à 21ª oficina participativa da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), lei que guiará o desenvolvimento do DF nos próximos dez anos.

O encontro será realizado a partir das 19h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh). Essa é uma das oficinas responsáveis por discutir com a sociedade pontos fundamentais para o desenvolvimento urbano. Dessa forma, as sugestões feitas pelos participantes no evento serão consideradas na revisão do planejamento territorial.

Organização

“Quando falamos dessa questão, debatemos as diferentes formas pelas quais as pessoas se movimentam no território, abrangendo diversos modos de deslocamento, mas também tratamos das motivações desse deslocamento”, explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana, Mário Pacheco.

No contexto do Pdot, a proposta é debater como a organização do território interferirá na mobilidade das pessoas. Pacheco acrescenta que um dos pontos de discussão será a centralização de atividades no Plano Piloto, que exige uma concentração de percursos das regiões administrativas.

“O Plano Diretor precisa assegurar que ações que reduzam o espaço do carro para conferir espaço generoso aos pedestres, ciclistas e usuários de transporte público não sejam motivos de espanto, mas um sinal de que Brasília está, finalmente, reconhecendo a vocação de cidade de vanguarda: humana, acolhedora e sustentável”, ressalta a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FaU-UnB) e especialista em espaços públicos Gabriela Tenório.

Participe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se você tem opiniões a respeito do futuro da mobilidade urbana e do transporte do DF, contribua, participando da oficina. Caso não seja possível comparecer presencialmente, o evento também será transmitido no canal da secretaria no YouTube, Conexão Seduh.

Podem participar das oficinas todos os moradores do Distrito Federal, de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis socioeconômicos, interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da região.

Dinâmica

No início da oficina, haverá uma explicação do que é o Pdot e uma exposição sobre os sistemas de transportes e dados de mobilidade no DF. Em seguida, três perguntas orientadoras serão colocadas para o debate dos participantes do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com as questões postas, os participantes serão separados em diferentes grupos para discutir o assunto e pontuar no mapa as regiões que precisam ser destacadas no Plano Diretor.

Ao final, um representante de cada grupo apresentará o levantamento das sugestões feitas em sua sala, para as informações fornecidas serem avaliadas e consideradas na produção do Pdot.

Ao todo, serão 53 oficinas organizadas pela Seduh neste ano. Enquanto 18 desses eventos públicos são voltados a diferentes segmentos da sociedade, 35 abrangem cada uma das regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. Conheça o site do Pdot e confira o calendário completo.

Oficina do Pdot: Transporte e Mobilidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Data: terça-feira (15), às 19h

→ Local: Seduh – Edifício Number One, Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, 18º andar

→ Acesso virtual pelo Youtube, no canal Conexão Seduh.

Com informações da Agência Brasília