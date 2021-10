Ocupação nas UTIs do DF volta a ser preocupante

A alta nas ocupações das UTIs se deve ao aumento de casos que a capital registrou nos últimos dias

Nesta quarta-feira (6), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes adultos com Covid está em 78.75% nos hospitais públicos do DF. Isso porque apenas vinte leitos estão vagos, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 06h25. Das vagas disponíveis, apenas 17 são para pacientes adultos.

A situação nos hospitais particulares consegue ser pior. A taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais está em 91,25%. As UTIs Covid-19 registram 89,78% de ocupação. Apenas 19 leitos estão disponíveis, todos para pacientes adultos.

A alta nas ocupações das UTIs se deve ao aumento de casos que a capital registrou nos últimos dias. De domingo (3) para segunda-feira (4) o Distrito Federal voltou a registrar mais de mil casos de Covid em 24 horas, com 1.264 novos casos, conforme o boletim epidemiológico. Nessa segunda-feira (4), a capital registrou mais 990 novos diagnósticos.

Nessa terça-feira veio a surpresa, o Distrito Federal registrou 3.016 novas infecções pela Covid. Já são 502.042 pacientes infectados desde o início da pandemia. Desse total, 480.402 conseguiram se recuperar e 10.527 acabaram vindo a óbito.

De acordo com o vice-governador Paco Britto, é que hoje (6) o Tribunal de Contas libere a retomada dos contratos de hospitais para a reabertura de novos leitos de tratamento dos pacientes. O mandatário não especificou quantos leitos serão reabertos.

Paco Britto fez um apelo aos brasilienses que relaxaram nas medidas restritivas durante a pandemia. “A população tem que nos ajudar com o uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel. Fica aqui o meu apelo: nos ajude a ajudar vocês”, desabafou.

Lista de Espera

Até o momento da publicação desta reportagem, 84 pacientes aguardam leito de UTI na capital. Desse total, 9 são pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Vacinação na capital

O GDF anunciou nesta terça-feira (5), os dados dos boletins informativos sobre a vacinação no Distrito Federal, o documento revela o número de 2.216.324 vacinados da primeira dose, mais 1.234.792 pessoas que levaram a segunda dose e 57.780 da dose única. Nas últimas 24h foram 2.497 vacinados da primeira dose, 10.685 da segunda dose e 3 da dose única.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 1.156.690 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 1.417.775 doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, 1.875.846 da Pfizer e 60.400 da Janssen.