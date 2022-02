Ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede pública começa a diminuir

A lista de espera na rede pública de saúde também diminuiu, 14 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19

Na manhã desta segunda-feira (21), o total de ocupação de leitos de UTI voltada para adultos diminuiu para 97,7%. Foi contabilizado quatro unidades de terapia intensiva (UTIs) vagos, de acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h40.

São 102 leitos ocupados e cinco aguardando liberação. Entretanto, outros dez leitos estão bloqueados. Ao todo, dois leitos neonatais no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) estão vagos, além de dois outros quartos adultos, sendo um no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e outro no Hospital São Francisco. Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

A lista de espera na rede pública de saúde tem 14 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 74,66%. São 112 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, e 37 disponíveis. A taxa de ocupação de UTI para crianças também atingiu os 100%, segundo a última atualização do sistema, às 19h55 desta quarta.

Doses de reforço da Pfizer

A aguardada a chegada de lotes adicionais da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19, chegou ao fim. O Ministério da Saúde divulgou o recebimento do lote de 1,4 milhões de vacinas da fabricante na madrugada desta quarta-feira (16).

As doses chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e vão passar por um controle de qualidade antes de serem distribuídas aos estados e o Distrito Federal.

Desde o dia 11 de fevereiro, a dose de reforço da vacina aplicada no DF é com os imunizantes da AstraZeneca ou Janssen. Para adultos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses receberão o reforço, independentemente da fabricante de primeira e a segunda doses.