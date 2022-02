Ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos diminui para 83%

A lista de espera na rede pública de saúde caiu para duas pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19

Na manhã desta quarta-feira (23), o total de ocupação de leitos de UTI para adultos teve uma leve queda, chegando a 83,5% após ter atingido taxa máxima na terça. Foi contabilizado uma unidade de terapia intensiva (UTIs) vaga, de acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25.

São 102 leitos ocupados e cinco aguardando liberação. Entretanto, outros 15 leitos estão bloqueados. Ao todo, são 15 leitos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), dois neonatais e 13 adultos vagos, além de dois adultos no Hospital Regional de Samambaia, um no Hospital Daher, do Lago Sul, e outro no Hospital Home, na Asa Sul. Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 75,34%. São 113 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, e 36 disponíveis. A taxa de ocupação de UTI para crianças também atingiu os 100%, segundo a última atualização do sistema, às 19h55 desta quarta.