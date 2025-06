Obras no Bernardo Sayão vão beneficiar mais de 40 mil pessoas com asfalto novo, drenagem e calçadas acessíveis

O Governo do Distrito Federal (GDF) segue firme nas obras de reforma no Setor Bernardo Sayão, no Guará. As intervenções estão concentradas no Lote 4, nas proximidades do Polo de Modas.

Entre os moradores atendidos está Maria Valdenir Mendes, de 65 anos, que comemora: “É uma demanda muito esperada, porque hoje a entrada está cheia de poeira. Esse serviço só vem para melhorar a vida de todo mundo”.

Se no passado os moradores precisaram arcar com os custos da pavimentação, agora é o governo quem assume essa responsabilidade, atendendo a uma demanda antiga da comunidade. “Na época, investimos para melhorar o acesso, mas com as chuvas tudo voltou a ficar cheio de lama e terra”, relembra Maria, moradora há mais de 20 anos no local. “Agora, com o novo asfalto, nossa mobilidade vai melhorar bastante”.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, reforça: “Nosso compromisso é com a população. Já executamos boa parte do novo pavimento, e, em breve, toda a região contará com uma via mais segura e adequada, o que representa mais qualidade de vida para quem vive e trabalha aqui”.

Para a advogada Gleide Soares, 53, as mudanças já são perceptíveis desde o início da duplicação da via de ligação Guará-Bandeirante. “O GDF tem asfaltado todo o Guará, e isso trouxe um grande benefício”, avalia. “Foi um presente, porque deixamos de conviver com crateras e ganhamos mobilidade. Isso também prepara a região para a futura regularização”.

Conjunto de obras

As intervenções no Trecho 4 do Setor Bernardo Sayão envolvem a reconstrução completa da via, iniciada com a retirada do antigo asfalto. Em seguida, é feita a recomposição das camadas estruturais — subleito, sub-base e base. Nos próximos dias, será aplicada a nova camada asfáltica. “Essa obra inclui vários tipos de serviços”, explica o fiscal Luiz Antônio Mundim. “Temos uma parte externa aos condomínios e outra interna, que conta com apoio da Caesb para o remanejamento de redes”.

Na parte externa, já foi pavimentado 1,5 km de via, de um total de 16 mil m². Após a pavimentação, as equipes devem iniciar a instalação de meios-fios e a construção de calçadas acessíveis, garantindo mais segurança a pedestres e motoristas. O pacote de melhorias também inclui drenagem, instalação de bocas de lobo, sinalização vertical e horizontal, modernizando a infraestrutura do setor e contribuindo para a mobilidade urbana.

O administrador em exercício do Guará, José Manoel Neto, lembra que a obra atende a uma demanda antiga da população: “Estamos tirando do papel melhorias que impactam o dia a dia: asfalto novo, drenagem, calçadas, sinalização e uma bacia que vai ajudar a acabar com os alagamentos. É o GDF presente, cuidando das pessoas e garantindo mais segurança e qualidade de vida”.

Com informações da Agência Brasília