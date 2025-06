DF inicia pesquisa distrital estratégica sobre a segurança pública da capital

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) deu início a uma das mais amplas pesquisas já lançadas no DF sobre segurança pública. A iniciativa, que seguirá até o final deste ano, prevê a aplicação de 19.537 entrevistas domiciliares presenciais, distribuídas pelas microrregiões das 35 regiões administrativas do DF.

A ação tem como principal objetivo ampliar e qualificar o sistema de informações em segurança pública, possibilitando uma visão mais abrangente da realidade vivenciada pela população. Além dos dados oficiais sobre registros criminais, a pesquisa busca captar informações sobre crimes não reportados, sensação de segurança, confiança nas instituições e grau de satisfação com os serviços prestados pelas forças de segurança.

“Queremos compreender não apenas os números, mas também a percepção das pessoas”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Cada cidadão entrevistado contribuirá diretamente para o aprimoramento de políticas públicas e estratégias mais eficazes e voltadas à proteção da vida. Apesar de ano a ano, desde 2013, constatarmos a redução constante dos índices criminais, agora queremos entender a sensação de segurança para construir políticas públicas ainda mais eficazes e eficientes. Somos a segunda capital mais segura do país, mas queremos entender a percepção da população diante dessa constatação, para melhorar ainda mais nossos serviços.”

Formato transparente

A pesquisa será feita por empresa especializada contratada, e todos os entrevistadores estarão devidamente identificados e uniformizados, garantindo segurança aos moradores. “Cada profissional terá crachá de identificação com QR Code de verificação e número de telefone oficial para confirmação da autenticidade junto à Secretaria de Segurança Pública”, detalha o subsecretário de Gestão da Informação, George Couto. “Além disso, todas as entrevistas serão gravadas em áudio, reforçando a confiabilidade do processo e a integridade das informações coletadas”.

As visitas ocorrerão diariamente, das 7h às 22h, inclusive aos fins de semana e feriados, garantindo maior alcance e comodidade para a população. Em cada residência, apenas uma pessoa será entrevistada, desde que tenha 16 anos ou mais.

Base para decisões

Com metodologia baseada em amostragem estratificada por domicílios, o levantamento assegura representatividade por sexo, faixa etária e território, o que permitirá a construção de uma série histórica contínua e comparável de dados sobre vitimização e percepção da segurança pública no Distrito Federal

Além de orientar o planejamento das ações de segurança, os dados obtidos fortalecerão a avaliação de políticas públicas e o diálogo com a sociedade civil. “Ao participar da pesquisa, o cidadão contribui diretamente para uma segurança pública mais inteligente, dinâmica e alinhada às reais necessidades da população”, conclui Sandro Avelar.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública