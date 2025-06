Homem morre após trocar tiros com a PMDF no Guará II

Um homem de 49 anos morreu após trocar tiros com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na madrugada deste domingo (29), na QE 38 do Guará II.

A corporação havia sido acionada por volta das 2h10 para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na região.

Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram o suspeito na rua, mas moradores informaram onde ele residia. Segundo os relatos, o homem era usuário de drogas, tornava-se agressivo ao consumir bebida alcoólica e costumava disparar armas de fogo.

A equipe se dirigiu até o imóvel e, após duas tentativas de contato, bateu pela terceira vez, identificando-se como Polícia Militar. Nesse momento, os agentes foram surpreendidos por diversos tiros disparados de dentro da casa.

Diante da agressão, os policiais revidaram e buscaram abrigo, cessando os disparos assim que os tiros do interior do imóvel pararam.

Instantes depois, uma mulher gritou de dentro da casa dizendo que seu companheiro havia sido atingido. Ela foi orientada a sair com segurança.

Ao entrar na residência, os militares encontraram o homem ferido, com uma pistola próxima ao corpo e um revólver calibre .357 na cintura. O atendimento médico foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros.

Durante varredura no imóvel, os policiais encontraram um arsenal: duas espingardas guardadas em um cofre, além de munições de diversos calibres, insumos para recarga e um colete balístico. O homem era registrado como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e possuía passagem por violência doméstica.

Ao todo, foram apreendidas quatro armas de fogo:

Uma pistola Taurus calibre .22, utilizada contra os policiais e encontrada descarregada;

Um revólver Taurus calibre .357, com quatro munições, na cintura do suspeito;

Uma espingarda Boito calibre 12, localizada no cofre;

Uma espingarda calibre .22, também no cofre.

A área foi isolada e periciada, e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.