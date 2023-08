Obras levam acessibilidade a calçadas da Esplanada dos Ministérios

Famosa pelos monumentos projetados por Oscar Niemeyer e pelas grandes avenidas do urbanista Lúcio Costa, o turismo na capital tem aumentado

Presente na lista dos cartões postais mais bonitos no Brasil, a Esplanada dos Ministérios receberá uma implantação das calçadas com rampas de acesso, largura adequada e piso tátil ainda mais importante para o Planalto Central.

Famosa pelos monumentos projetados por Oscar Niemeyer e pelas grandes avenidas do urbanista Lúcio Costa, o turismo na capital tem aumentado a cada ano, de acordo com o Observatório de Turismo.

Todos os seis quilômetros que ligam a Rodoviária do Plano Piloto à Praça dos Três Poderes estão contemplados no projeto (tanto a descida pelo lado sul como a subida pelo lado norte). Essa revitalização inclui 14 mapas táteis – conjunto de técnicas construtivas para orientar as pessoas com as mais variadas necessidades visuais, a exemplo de pisos táteis, sinalizações conduzindo aos locais, rampas de acesso e placas com gravuras e endereços. Desta maneira, permitem que pessoas com deficiência visual, de baixa visão e mobilidade se movimentem com segurança nas rotas e possam se localizar com mais facilidade.

Aproximadamente R$ 7 milhões estão sendo investidos nessa ação que reduzirá obstáculos e riscos de quedas, tornando as áreas urbanas mais seguras. “Ao considerar a importância das calçadas com acessibilidade, construímos uma sociedade mais inclusiva, onde todos podem desfrutar das ruas com segurança e independência”, reforçou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Dona de uma lotérica próxima ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Shenia Sato elogiou a ação. “Trabalho aqui na Esplanada há quase 20 anos e é a primeira vez que a gente vê uma obra assim desse porte. É muito bom porque, antigamente, as calçadas eram quebradas, dificultava bastante para os cadeirantes”, disse .

“Essas benfeitorias que abarcam a acessibilidade fazem parte do pedido da comunidade e o governo está atento. O Plano Piloto é um local por onde passam milhares de pessoas diariamente e as melhorias para os pedestres são imprescindíveis, trazem mais comodidade à comunidade local e ao grande volume de turistas”, pondera o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Próximo à Rodoviária do Plano Piloto também será consolidada uma rota acessível para melhorar a travessia perto do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A ideia é adequar o calçamento do passeio que conduz ao terminal, para atender ao grande volume de pedestres nos períodos de pico diários.

*Com informações da Agência Brasília