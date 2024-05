Ibaneis lança obra na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta quinta-feira (09), ordem de serviço para implantação de infraestrutura na Colônia Agrícola Samambaia, localizada no trecho II de Vicente Pires. Cerca de 29 mil pessoas serão beneficiadas com a abra, além do mais, serão gerados aproximadamente 100 empregos diretos e 200 indiretos.

O local contará com a implementação de 12.630,84 metros lineares de rede de drenagem para evitar o acúmulo de água da chuva nas ruas, com foco em evitar alagamentos. Além disso, será feito 83.419,11 m² de pavimentação urbana, 7.858 metros lineares de calçada, meios fios e sinalização horizontal e vertical. Os principais pontos que serão atendidos com a obra serão as avenidas Contorno, Misericórdia e Flor da Índia.

Com a obra, o Governo do Distrito Federal (GDF) planeja investir cerca de R$ 58,8 milhões, com recursos oriundos da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e de financiamento da Caixa Econômica Federal. A expectativa é que a obra seja entregue em um prazo de 24 meses, mas o período de vigência dos trabalhos é de 30 meses.

Em seu discurso, o governador Ibaneis lembrou dos problemas que a população de Vicente Pires passava no início do seu mandato, em 2019, e destacou que essa obra se soma às outras já feitas na região. “Durante a campanha de 2018, as chuvas começaram entre setembro e outubro e todos os dias nós estávamos vendo os desastres que aconteciam em Vicente Pires. Nós chegamos a ver carros sendo engolidos por crateras e cenas de ônibus que não podiam transitar”, disse.

Ao todo, o GDF já investiu R$ 600 milhões em Vicente Pires, e a próxima etapa é a regularização da cidade. Nesta sexta-feira (10), o governador disse que vai publicar dois decretos no Diário Oficial (DODF) no qual simplifica a regularização da região. “Agora nós chegamos para fazer a última etapa de uma cidade que se constituiu a partir de uma invasão. Essa região está sendo regularizada, essas obras somente foram possíveis exatamente pela expectativa que nós vamos regularizar toda a cidade. Cada um dos moradores e empresários terão suas escrituras e o direito de dormir com tranquilidade”, frisou Ibaneis.

O governador falou ainda dos trabalhos do GDF em outras regiões da capital federal: “Tem muita coisa sendo feita no Distrito Federal, também temos um projeto no Sol Nascente de entregar toda a cidade pronta até o final do nosso mandato. Isso somente vai acontecer graças às obras que estão se desenrolando cada vez mais rápido naquela região. Nós estamos trabalhando para trazer o melhor para a população, inclusive em Vicente Pires temos pedidos de obras de escolas e creches, então vamos avançar nesta região para trazer o melhor para os moradores”.

Em relação aos transtornos que os moradores enfrentarão com a obra, o governador pontuou: “Teremos transtornos com a obra, mas com o exemplo que já foi dado na primeira fase da conclusão das obras de Vicente Pires, e acredito que todos irão ficar orgulhosos do trabalho que será feito. As empresas que ganharam o consórcio são qualificadas e preparadas e nós estaremos sempre cobrando para que possamos fazer a entrega o mais rápido possível”.

Infraestrutura do Lote 2 de Vicente Pires

→ Investimento de R$ 58,8 milhões

→ 300 empregos gerados

→ 29 mil pessoas beneficiadas

Drenagem

→ 12.630,84 metros lineares de rede de drenagem

Calçadas

→ 7.858 metros de calçadas com acessibilidade

Pavimentação

→ 83.419,11 m² de pavimentação urbana