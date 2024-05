Homem é preso em MG suspeito de estuprar adolescente de 13 anos em Sobradinho

Na última quarta-feira (8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com policiais da 35ª DP e com o apoio da Divisão de Operações Aéreas (DOA), deflagrou a fase final da Operação San Nicolas, que resultou na prisão de um homem de 47 anos. Ele é suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos em Sobradinho II/DF.

O crime ocorreu em 30 de março de 2024. A vítima, que era amiga da filha do suspeito, foi violentada pelo homem em sua própria residência. Indignada com a situação, a família da adolescente denunciou o crime à 35ª DP.

Ao tomar conhecimento do fato, a equipe da delegacia iniciou uma intensa investigação, reunindo provas e indícios suficientes para solicitar a prisão preventiva do suspeito. No entanto, o homem havia fugido da cidade e se escondido em Patos de Minas, em Minas Gerais.