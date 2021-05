Só na reforma da Feira Permanente, que englobará tanto a estrutura interna quanto os arredores do local, serão investidos cerca de R$ 8 milhões

Escolas públicas, espaços de esportes, unidade comunitária e a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante irão receber uma série de melhorias promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com investimento de mais de R$ 15 milhões originários dos cofres públicos.

Apenas na reforma da Feira Permanente, que englobará tanto a estrutura interna quanto os arredores do local, serão investidos cerca de R$ 8 milhões. Já as obras em nove escolas da região e os trabalhos de manutenção e renovação de equipamentos comunitários só foram possíveis graças à destinação de outros R$ 7,1 milhões, alocados por meio de emendas parlamentares do deputado distrital Hermeto.

Licitação

Um dos locais mais simbólicos da região também vai, em breve, receber melhorias há muito aguardadas. A licitação para a reforma da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, por meio do programa Feira Legal, completará trabalhos nos arredores do local iniciados no começo do ano.

O coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional, Cássio Ribeiro, explicou como será feita a realocação dos feirantes durante a reforma. “Usaremos as quadras coberta e a de grama sintética que ficam ao lado da feira e montaremos uma estrutura com cobertura, piso e divisórias”, detalha.

