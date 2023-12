Obra reforçará sistema de drenagem do centro de Taguatinga

Serão investidos cerca de R$ 3 milhões na construção desse importante reforço no sistema de drenagem que atende o centro de Taguatinga e parte de Taguatinga Sul

Os alagamentos e enxurradas que atingem Taguatinga durante períodos chuvosos do ano serão minimizados com a capacidade de armazenamento de 5 mil metros cúbicos da a lagoa de detenção construída no local. A lagoa contará com dispositivos de entrada e saída de águas, dissipação, contenção e lançamento.

“As lagoas de detenção representam uma solução inteligente para o manejo das águas pluviais em áreas urbanas. A implantação dessa lagoa vai compor a rede já existente no setor, aumentando a capacidade de captação das bocas de lobo durante o pico de escoamento em tempestades, prevenindo, assim, inundações,” explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

No momento, máquinas e operários da TVA Construção Ltda, empresa responsável pela obra, trabalham na escavação do local. Os recursos investidos na construção da lagoa são provenientes de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal.

*Com informações da Agência Brasília