Obra na Epig altera embarque e desembarque dos ônibus

Devido às obras do Corredor Eixo Oeste, o trecho da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), logo após a alça do viaduto que dá acesso ao Setor Policial Sul, no sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG), estará completamente interditado. A intervenção, a partir das 21h desta quarta-feira (17), altera o trânsito no local, impossibilitando o embarque e desembarque de passageiros na parada de ônibus que fica próximo à passarela, na via externa da Octogonal.

Serão afetadas duas rotas de ônibus. Os coletivos de todas as linhas que seguem da Epig para a EPTG e para a Epia, e os ônibus que sobem do Setor Policial Sul em direção à EPTG e à Epia. Ou seja, todos os ônibus que vão no sentido de saída do Plano Piloto que passam pelo viaduto Epig/ESPM seguirão por um desvio na Octogonal, onde haverá o embarque e desembarque de passageiros.

As paradas de ônibus da via interna da Octogonal ficam muito perto da passarela de travessia da EPTG, e os passageiros só terão de caminhar um pequeno trecho. O secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, destacou a necessidade de todos compreenderem a importância da obra de requalificação da Epig.

“Esses trechos de obras fazem parte da implantação do Corredor Eixo Oeste, que é de grande importância para a mobilidade do DF, pois vai criar um corredor exclusivo de ônibus e permitir o início das operações do BRT do Plano Piloto até o Sol Nascente”, explicou o secretário.

As informações são da Agência Brasília