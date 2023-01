Riacho Fundo II: GDF vai recuperar um novo trecho da Avenida N3

Desde 2019 a cidade já recebeu R$110 milhões em investimentos voltados principalmente para as áreas da saúde, educação e infraestrutura

Em mais um dia de compromissos pelo Distrito Federal, a governadora interina Celina Leão (PP) anunciou a troca da pavimentação de um trecho da Avenida N3, no Riacho Fundo II, que tem um investimento estimado em R$1,1 milhão. A região administrativa, que tem cerca de 72 mil habitantes, deixou de ser uma “cidade-dormitório” para ser uma das cidades que mais cresce no DF atualmente, de acordo com os dados do IPEDF. “Tínhamos várias obras estruturantes que precisávamos terminar e eu coloquei várias das minhas emendas parlamentares aqui. Estar aqui nesse dia de hoje, entregando uma obra importante, é uma alegria muito grande”, declarou.

O governo também entregou a duplicação de uma parte da via que fica entre a rotatória da Avenida N3 e a DF-075, que liga a cidade à Estrada Parque Núcleo Bandeirante. A obra com extensão de 1,2 quilômetro teve um investimento de R$2,8 milhões e foi executada pela Novacap, com apoio do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O novo acesso tem ciclovia, calçadas, pontos de ônibus, rampas de acessibilidade, sinalização, quebra-molas, projeto de paisagismo e drenagem. “Além de destravar o trânsito, a duplicação consegue dar rapidez para quem mora nessa área”, disse a governadora em exercício.

O trecho que foi duplicado costumava concentrar uma grande quantidade de veículos e essa dificuldade com o fluxo de trânsito era uma reclamação antiga dos moradores, como explicou a administradora da RA, Maria da Silva. Segundo a líder, o pedido da população por mudanças no local perdurou por quase 20 anos, situação que causou desgastes tanto para motoristas quanto para pedestres. “Era uma via que causava todos os transtornos possíveis e hoje toda a nossa população está agradecida, porque aqui acabará os transtornos que sofríamos na nossa cidade”, agradeceu Maria.

Fernando Leite, presidente da Novacap, acredita que essa é uma obra emblemática, com a “a cara do governador Ibaneis Rocha”, que segundo ele, foi quem ouviu desde o primeiro dia de governo o clamor daquela população. “Esse é um verdadeiro atalho para quem sai do Riacho Fundo II. Essa iniciativa veio para valorizar a comunidade”, comemorou. Fernando lembrou da promessa de que os trabalhos não param por ali e explicou que já existe um projeto provisório para criar uma ligação entre o Riacho Fundo I e II: “Vamos fazer a primeira etapa dela por dentro do parque, para depois fazer uma ligação definitiva”, pontuou.

Na ocasião, o secretário José Humberto destacou a relevância e empenho dos administradores regionais. Ele contou que a administradora Maria da Silva rodou a cidade para tapar os buracos das ruas e com isso, recebeu do governador afastado Ibaneis Rocha (MDB) a permissão para solicitar uma obra que fosse melhorar a qualidade de vida dos moradores do Riacho Fundo II. “A comunidade tem um valor especial no nosso governo, nas decisões, e os administradores têm um papel fundamental”, destacou. Estavam presentes também no evento Giselle Ferreira, secretária da Mulher, Itamar Feitosa, secretário de Economia e Paco Britto, secretário de Assuntos Internacionais.

Novidades

Ainda durante a solenidade, o presidente da Companhia Elétrica de Brasília (CEB), Edison Garcia, anunciou a mudança do projeto de iluminação pública da rodovia DF-075, que passa pela RA. Segundo Garcia, a iluminação pública deve ser um serviço de qualidade, por isso será feita a troca dos postes de metal com lâmpadas de 150W por postes de concreto, de 16 metros, com duas lâmpadas sendo que cada uma terá 240W. “Estamos multiplicando por três a qualidade da luminotécnica, para que a gente também ilumine a ciclovia. São 26 novos postes e 52 luminárias”, detalhou.

Educação

Na manhã do mesmo dia, Celina Leão assinou a ordem de serviço para a construção do Centro de Educação Infantil (CEI) no conjunto 2 da QN 20 do Riacho Fundo II. A escola poderá desafogar a demanda pela educação infantil na região e conta com um recurso de R$9 milhões para sair do papel. Em discurso na cerimônia de assinatura, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá comentou: “Sempre foi uma determinação para nós construirmos escolas para manter o estudante o mais próximo da sua residência, é o que está na legislação”. A estrutura terá 14 salas que vão atender 560 crianças.

Em 2023 o Riacho Fundo II já recebeu investimento para a reforma de quatro quadras esportivas, recuperação de estradas rurais e retirada de entulho, sendo que também foram entregues as moradias do mais recente projeto de habitação na região, executado em conjunto com a Codhab. Desde 2019, quando Ibaneis Rocha (MDB) assumiu a gestão, a cidade recebeu mais de R$110 milhões em melhorias, que inclui a reforma da Feira Permanente e do Skate Park, a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e de um viaduto que dá acesso ao Recanto das Emas.