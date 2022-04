OAB/DF anuncia maior vacinação antigripal da história

A imunização começará antes do Governo do Distrito Federal, que aplicará doses apenas para maiores de 60 anos e profissionais da saúde

Advogados e familiares de todo o Distrito Federal estarão aptos a participar da maior vacinação antigripal da história, oferecida pela Ordem de Advogados do Brasil/DF. Serão aplicadas 22 mil doses do imunizante quadrivalente.

A OAB/DF, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados do DF (CAADF), dará início à campanha de vacinação na próxima segunda-feira (4).

A expectativa é vacinar 22 mil advogados e advogadas, como também seus familiares (pais, filhos e cônjuge).

Durante a pandemia, entre 2019 e 2021, a instituição vacinou mais de 28 mil profissionais. A vacina que até 2018 era paga , terá gratuidade oferecida pela gestão atual (2022-2024).

A imunização começará antes do Governo do Distrito Federal, que aplicará doses apenas para maiores de 60 anos e profissionais da saúde a partir de segunda (4), em primeiro momento.

Da data de início até o dia 19 de abril, os locais de vacinação estarão abertos. A ação terá início no Autódromo Nelson Piquet e passará por pontos como Estádio Bezerrão, no Gama, Universidade Católica de Brasília, em Taguatinga, e Kartódromo Ayrton Senna, no Guará.

O cronograma completo com todos os pontos pode ser acessado no site da instituição: www.caadf.org.br

As doses que serão aplicadas em 2022 já terão o imunizante contra influenza, atualizado com as cepas vigentes nos últimos anos, sendo considerada quadrivalente.