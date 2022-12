O que abre e o que fecha em Brasília no feriado de Natal

Confira o funcionamento dos diversos serviços públicos e áreas de lazer. O metrô não vai funcionar no dia 25

Os dias 24 e 25 de dezembro, véspera e dia de Natal, terão horários de funcionamento diferenciados para os órgãos do GDF. Sobretudo por conta do feriado cair justamente num fim de semana. Alguns pontos turísticos e locais tradicionais de diversão e lazer, como o Jardim Botânico de Brasília, por exemplo, não funcionarão. Alguns serviços básicos, como é o caso do metrô, excepcionalmente não terá operação no dia 25, domingo. Antes de sair de casa, fique atento sobre o que abre e o que fecha na cidade nesses dias de festa.

CEB

Funciona normalmente nos dias 24 e 25 de dezembro. As equipes de manutenção da CEB trabalham 24 horas, sete dias da semana, inclusive feriados

Caesb

O atendimento seguirá o horário de fim de semana, ou seja, as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, Site e telefone 115 funcionam ininterruptamente

Saúde

Nos dias 24 e 25 de dezembro, alguns serviços da rede pública de saúde funcionarão em horário reduzido

– Unidades básicas de saúde (UBSs)

Não abrem aos fins de semana, retornando na segunda-feira (26)

– Ambulatórios e policlínicas

Os ambulatórios e policlínicas não abrem aos fins de semana, retornando na segunda-feira (26)

– Farmácias de Alto Custo

Não abrem aos fins de semana, retornando na segunda-feira (26)

– Hemocentro

No sábado (24), o funcionamento será das 7h às 12h

– Emergências

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h, assim como a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte

– Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) terá atendimento 24 horas, pelo telefone 192

– Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

Dia 24: os do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) estarão com atendimento 24 horas por dia. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrem aos fins de semana, retornando na segunda-feira (26)

Delegacias

– PCDF: Nos dias 24 e 25 de dezembro, as delegacias circunscricionais da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e da Criança e do Adolescente (DCA I e II), funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas, bem como a delegacia eletrônica

– PMDF: Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma ininterrupta, incluindo finais de semana e feriados

– CBMDF: Nos dias 24 e 25 apenas o serviço de emergência funcionará de forma ininterrupta

Transporte público

Dia 24, os veículos do sistema de transporte público coletivo funcionarão de acordo com a tabela horária do dia. Contudo, haverá reforço de viagens, de acordo com a demanda, para atender ao funcionamento e fechamento do comércio, previsto para acontecer às 19h

Dia 25, os veículos circularão com a tabela horária de feriado, que é igual à de domingo. Os horários e itinerários podem ser visualizados no site dfnoponto.df.gov.br.

– Metrô

Dia 24: das 5h30 às 19h

Dia 25: das 8h às 14h

Detran

Nas unidades do Detran-DF, não haverá atendimento ao público nos dias 24 e 25 de dezembro. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente

Sejus

– Na Hora

Unidades estarão fechadas nos dias 24 e 31 de dezembro

– Procon

Os postos do Procon não abrem neste feriado

– Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio

As unidades do Conselho Tutelar estão fechadas. No entanto, as demandas urgentes podem ser registradas pelo telefone 125

– Pró‐Vítima

Os núcleos do Programa Pró‐Vítima funcionam em regime de plantão e os contatos podem ser realizados pelos telefones disponíveis aqui

DF Legal

Nesta sexta (24), a unidade sede, localizada no SIA Trecho 3, lote 1545, funcionará para atendimento das 9h30 às 18h, devido àa concessão da saída temporária (saidão) aos internos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP). As demais unidades funcionarão no horário normal, das 8h às 18h

BRB

Dias 24 e 25: agências fechadas

Jardim Zoológico

Funcionamento normal dias 24 e 25 das 8h30 às 17h. Bilheteria vende ingresso até as 16h

Jardim Botânico

Não abre nos dias 24 e 25

Planetário de Brasília

Não abre nos dias 24 e 25

Complexo Cultural da República

Dia 24: fechado

Dia 25: fechado

Centro Cultural 3 Poderes (exceto Panteão)

Não abre nos dias 24 e 25

Memorial dos Povos Indígenas

Não abre nos dias 24 e 25.

Biblioteca Nacional de Brasília

Não abre nos dias 24 e 25

Museu Nacional da República

Não abre nos dias 24 e 25

Espaço Cultural Renato Russo

Não abre nos dias 24 e 25

Museu Vivo da Memória Candanga

Não abre nos dias 24 e 25

Eixão do lazer

Dia 25: das 6h e 18h

Ceasa

Dia 24: das 4h30 às 13h

Dia 25: fechado

Parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias das 5h às 22h

– Parque Ecológico Areal

Aberto todos os dias das 6h às 18h

–Parque Ecológico da Asa Sul

Aberto todos os dias das 6h às 20h

–Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias das 8h às 18h

– Parque Ecológico Cortado

Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Monumento Natural Dom Bosco

Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer

Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico do Lago Norte

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Olhos d’Água

Aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 – 20h. Portões laterais: 6h – 18h

– Parque Ecológico do Paranoá

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul

Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Saburo Onoyama

Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira

Aberto todos os dias 6h às 20h

– Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias das 7h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha

Aberto todos os dias das 6h às 22h

Restaurantes comunitários

Não funcionam nos dias 24 e 25

Com informações da Agência Brasília