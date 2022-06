‘O DF está preparado’, diz Ibaneis sobre possível redução do ICMS

Por meio do Twitter, o governador do Distrito Federal falou que caso seja algo constitucional, a capital federal está preparada

Após o presidente do Sindicombustíveis afirmar que precisava aguardar a posição do GDF sobre o teto do ICMS, o governador Ibaneis Rocha (MDB), por meio do Twitter, afirmou que a capital federal está preparado para a redução, caso o STF entenda que é algo constitucional.

Caso o STF entenda que a redução do ICMS é constitucional, o DF está preparado. Reservamos R$ 500 milhões para garantir que as contas fiquem em dia para que não haja interrupções em programas sociais e paralisações das obras. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) June 28, 2022

“Reitero que baixar o ICMS é uma das principais bandeiras que já levantamos e que já vinha sendo feita gradualmente”, completou Ibaneis.

Entenda o caso

No dia 17 de junho, o até então presidente da Petrobras, José Coelho, anunciou um aumento nos preços da gasolina e do diesel, algo que não acontecia desde o dia 11 de março, o que causou revolta na população e obrigou Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, a demiti-lo. Caio Paes assumiu o cargo.

Na semana seguinte, Bolsonaro sancionou a redução de impostos nos combustíveis. Entretanto, 11 estados e o DF foram ao STF tentar derrubar a lei que que limita a tarifa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre alguns produtos essenciais.

Enquanto uns tentam derrubar a decisão, outros estados anteciparam o corte no imposto estadual. Em São Paulo, a gasolina deve cair 48 centavos por litro na bomba, enquanto em Goiás, a queda será de 85 centavos por litro.