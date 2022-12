O destino de viagem dos brasilienses no final do ano

O que representa 23% pessoas a mais que querem viajar agora, do que no meio do ano. Dos entrevistados que viajaram em 2021, 31% pretendem gastar mais em 2022

Amanda Karolyne

[email protected]

Final do ano tem muita confraternização e feriados para se despedir do ano que passou, e celebrar mais um que começa. E é também, um mês que muitos viajam, e segundo uma pesquisa da Trigg, startup do setor financeiro, 64% dos brasileiros pretendem viajar no final do ano. A análise revelou que 33% pretendem usar o avião, 31% o carro próprio e 14,5%, ônibus.

O que representa 23% pessoas a mais que querem viajar agora, do que no meio do ano. Dos entrevistados que viajaram em 2021, 31% pretendem gastar mais em 2022. O Nordeste é o destino que lidera com 41% de interesse. Seguido pelo Sudeste (14%), Sul (12%), viagem internacional (4,6%), Norte (4,3%) e Centro-Oeste (3,2%).

A família de Marília Ramos, 30 anos, vai viajar para Cuiabá, para visitar a família do marido, Wellington Ramos. “Estamos dois anos longe deles, e a avó de Nicolas o conheceu quando ele tinha dois anos, agora ele tem dois”, conta Mariana. Então a família dos sogros de Mariana vai matar as saudades do primeiro neto.

Mariana está desempregada atualmente, então as condições financeiras e a pandemia dificultaram com que eles fossem visitar os parentes. Entretanto, agora os pais de Mariana também vão aproveitar a oportunidade para passear. Moisés Souza, 63 anos, e Jane Pinto, 59, estão aposentados, e vão pela segunda vez a Cuiabá. “Arrumamos uma promoção boa, e compramos a passagem faz três meses”, conta Jane. A família vai passar 22 dias passeando pela cidade.

As irmãs Ingrid Macedo, 20 anos, estudante de design gráfico, e Ana Macedo, 23, estudante de medicina, estão a caminho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para a formatura da prima delas. “Inclusive, minha prima está se formando em medicina também”, adiciona Ana. Elas vão passar pouco tempo na região, mas vão aproveitar a visita aos parentes.

O casal Ana Freire, 30 anos, bancária, e Angelo Freire, 29 anos, analista comercial, tem como destino Guarulhos, São Paulo. “Vamos a passeio, ficar uma semana por lá, para visitar a família e passar o natal”, comenta Angelo. Eles vão aproveitar para fazer passeios turísticos pela cidade.

A vendedora Elaine Santana Barbosa, 18 anos, e os amigos, tem como destino Cuiabá. Ela espera que dê tempo de curtir um pouco a cidade. “Vamos para um casamento”, conta Felipe Souza, 18 anos, autônomo. O grupo estava muito animado para pegar o avião, e também estavam ansiosos, com medo de perder o voo.

De acordo com informações da Inframerica – concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Brasília, a estimativa para dezembro é que o aeroporto tenha mais de 1,3 milhão de passageiros. Com isso, a expectativa é de 10 mil pousos e decolagens durante o mês. Para os dias 12,15 e 16 de dezembro, a media é de um fluxo de 48 mil pessoas por dia. A movimentação é maior, nos dias que antecedem os feriados de Natal e Ano Novo. 247 voos extras foram incluídos, 14 destes sendo para o exterior.

Partindo de Brasília, os destinos mais procurados, segundo a concepção, são Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo.