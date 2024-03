O crescimento das franquias no DF

Mercado de franquias no DF gerou 43 mil empregos somente ano passado

Brasília hoje é a terceira maior cidade do país com números de unidades franqueadas em funcionamento. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, são quase 5 mil unidades franqueadas no DF. O segmento de franchising gerou diretamente 43.071 novos postos de trabalho somente em 2023. Os dados ainda revelam que a indústria de franquias no DF teve um total de R$5.729.969.334,23 em faturamento ao longo do ano.

De acordo com Mauro Hyde, diretor regional da ABF, ao todo, o segmento de franquias gera 156 mil empregos diretos no Centro-Oeste. “Então, esse é um número bem expressivo de empresas atuando, e 23% delas são de primeiro emprego, ou seja, ainda tem a questão da inclusão da pessoa no mercado de trabalho”, considera. E principalmente através do setor de alimentação, com um conceito antigo do Franchising, de buscar essas pessoas e ajudar a capacitá-las para inseri-las no mercado. “Muitas vezes a pessoa sem experiência é contratada, é capacitada, e ela trabalha ali e depois pode ir para o mercado de trabalho com uma certa capacitação”.

Atualmente, Mauro observa que o Franchising está ganhando um corpo e relevância cada vez maior. A maior atuação de franquias é no setor de alimentação, com 25,0% das 4.780 operações de Franchising em 2023 no DF. Mas o cenário está mudando, e o segmento de saúde, beleza e bem-estar vem crescendo assustadoramente, como aponta o diretor. Em 2023, o setor foi responsável por 14,6% das operações. “Pode até ultrapassar o setor de alimentação, porque o cuidado com o corpo e o desenvolvimento da indústria de produtos de beleza, procedimentos estéticos que estão sendo desenvolvidos estão todos indo para o sistema de franquia para expandir os seus negócios”.

O diretor explica que o sistema de franchising tem o franqueador, que é o dono da marca, e quem detém o know-how do negócio e transfere aos franqueados. O franqueado é o empreendedor que vai montar o seu próprio negócio através do sistema, que vem com benefícios como o modelo de negócio já pronto. “Então você pode pegar o Kumon, por exemplo, tem a metodologia deles, a marca deles, até essa questão arquitetônica, ela é igual em qualquer unidade”. E a ABF atua nesse sistema em defesa dos interesses do segmento, proporcionando eventos de capacitação, cursos e reuniões dos associados para networking.

O segmento em 2024

Para além desses números, a projeção do franchising para o decorrer de 2024, segundo Mauro, é um crescimento de 6% no DF, e 10% no Brasil, em números de unidades de franquias, e na geração de empregos diretos.

Do DF para o Brasil

O DF tem marcas que se expandiram nacionalmente, como a sorveteria Stonia, American Cookies, e a Rede Acolher e Cuidar. Segundo Estevam Oliveira, franqueador da Rede que surgiu há dez anos, durante a pandemia o serviço deles foi um dos que não parou, então a partir daí veio a expansão da marca como uma rede de franquias. Muitas pessoas ficaram doentes e precisaram de cuidados em casa, a especialidade do Acolher e Cuidar, atender as pessoas a domicilio. “Nosso serviço é personalizado, atendemos do nascimento ao fim da vida. Mas nosso atendimento Home Care é focado especialmente nos idosos”, explica.

Como eles cresceram 500% durante a pandemia, Estevam conta que a conclusão, na época, foi de que poderiam atuar em outros lugares. O processo para a empresa brasiliense Rede Acolher e Cuidar, se tornar uma rede de franquias contou com muito estudo de formatação. Ele conta que para se manter atualizado, sempre faz cursos de capacitação e participa dos encontros organizados pela ABF, como o primeiro encontro do dos Associados da Região Centro-Oeste, que aconteceu no dia 13 de março. Hoje atua em 26 cidades do Brasil. Em Brasília, uma unidade está em operação, com outra prestes a inaugurar. Os próximos planos da empresa envolvem a abertura de unidades no Sul e Sudeste.

O encontro foi sediado na filial da Kumon, a rede de franquias da empresa de educação criada no Japão, que atua há 30 anos em Brasília. O vice-presidente de operações do Kumon da América do Sul, Julio Segala, conta que o mercado é muito bom no Centro-Oeste. Em Brasília, são 46 unidades com 6 mil. O escritório de Brasília é o responsável por 50% da operação do território nacional, responsável pelas unidades franqueadas do Centro-Oeste e da região Norte.

Julio afirma que a rede Kumon pode expandir muito mais na capital e no Brasil, e que é sempre bom poder adquirir conhecimento com outros empresários nos encontros proporcionados pela ABF. “Abrir franquia é fácil, manter em operação é o grande negocio”, completa.