Números demonstram a dimensão da obra do Túnel de Taguatinga

Da área pavimentada ao volume de terra retirada na escavação, confira as cifras que fazem parte do trabalho

O Túnel de Taguatinga é considerado a maior obra viária do Brasil na atualidade, um título sustentado por números tão robustos quanto a construção em si. O volume de concreto usado, a quantidade de refletores que vão iluminar a passagem, a área revestida em pavimento rígido… Os quantitativos impressionam até engenheiros civis experientes.

“A complexidade do projeto e a grandiosidade dos números só demonstram a importância do túnel para a cidade”, avalia o secretário de Obras, Luciano Carvalho de Oliveira. “Vamos desafogar o trânsito no centro de Taguatinga, dar fluidez ao transporte público e contribuir com a melhora na qualidade de vida de milhares de pessoas que circulam diariamente pela região.”

Com informações da Agência Brasília