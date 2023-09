Número de casos de dengue caem 59,4% no DF

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou a queda

O número de casos registrados de dengue despencaram no Distrito Federal. Um Boletim Epidemiológico divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), mostra que o registro de casos caiu 59,4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou a queda.

“Mais um avanço para a saúde do DF: casos de dengue despencam. Parabenizo os agentes de vigilância pela atuação na fiscalização dos focos e ações pontuais em cada região, e a toda a população por contribuir com a inspeção em áreas da sua residência. Juntos reduziremos cada vez mais esses índices”, disse Ibaneis em suas redes sociais.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O vírus é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito urbano e diurno que se reproduz em depósitos de água parada.

O período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses mais chuvosos. O acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, assim, para a maior disseminação da doença. Por esse motivo, é importante evitar água parada, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano no ambiente.

Em 2023, 36990 casos da doença foram notificados, destes, 27.568 eram prováveis e 94,7% residiam no DF. Entre janeiro e a primeira semana de setembro, nenhum óbito foi registrado.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são:

Febre alta > 38°C.

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos.

Mal estar.

Falta de apetite.

Dor de cabeça.

Manchas vermelhas no corpo.

No entanto, a infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), apresentar quadro leve, sinais de alarme e de gravidade. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (>38°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, e manchas vermelhas na pele. Também podem acontecer erupções e coceira na pele.

Os sinais de alarme são assim chamados por sinalizarem o extravasamento de plasma e/ou hemorragias que podem levar o paciente a choque grave e óbito.

A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

Tratamento

Como a dengue é uma doença viral, o tratamento é feito para aliviar os sintomas, por meio da prescrição de antitérmicos, ingestão de líquidos e repouso. Portanto, ao primeiro sinal dos sintomas, procure um médico ou o serviço de saúde mais próximo de você.

Prevenção

Não existem medicamentos contra o vírus da dengue nem uma vacina preventiva. Logo, a medida mais efetiva é a eliminação das condições de reprodução do mosquito, mantendo o espaço sempre limpo e eliminando os possíveis acúmulos de água.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal