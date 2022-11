Núcleo Bandeirante passa por limpeza para evitar alagamentos

A administração regional e GDF Presente realizam trabalho preventivo com a retirada de lixo e entulho, de olho no período de chuvas intensas

Equipes da Administração Regional do Núcleo Bandeirante e do GDF Presente concluem nesta sexta-feira (25) o trabalho de limpeza de ruas, bueiros, pontos de ônibus e podas de árvores. Durante toda a semana foram retiradas mais de sete toneladas de lixo e inservíveis de bueiros e vias.

Além dos trabalhadores da administração e do GDF Presente, a iniciativa contou com colaboração de dez internos do Projeto Mãos Dadas. A limpeza também servirá para preparar a cidade para a entrega, nesta sexta, da via NB, do Setor de Chácaras do Núcleo Bandeirante.

Os equipamentos utilizados foram dois caminhões, um do tipo Truco – com capacidade para 10 toneladas de entulho –, um Toco e uma retroescavadeira. “No período de chuvas é preciso limpar sempre os bueiros para que não haja entupimento. Também lavamos os pontos de ônibus que se sujam com mais constância durante as chuvas”, explicou Anchieta Coimbra, coordenador do Pólo Central 2, do GDF Presente.

Neste serviço de limpeza, a equipe da administração do Núcleo Bandeirante foi coordenada pelo diretor de obras, Wagner Xavier. “A ação está deixando a cidade mais bonita e o que é mais importante, segura. A limpeza de bueiros é fundamental para evitar alagamentos na cidade”, destacou Wagner Xavier. A administração, em parceria com o GDF Presente, percorreu os 504,67 hectares da cidade.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que chova no Distrito Federal nos próximos três dias, com rajadas de vento de fracas a moderadas. A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 60%. Diante desse cenário, é importante o trabalho de prevenção realizado pela Administração do Núcleo Bandeirante.